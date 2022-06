Formia | inaugurata la nuova Aps che gestirà il Centro Anziani di Rio Fresco

(Di giovedì 2 giugno 2022)– E’ statalaAps cheildi Rio. Il neo presidente Antonio Riccardi ha illustrato le esigenze del, costituito circa 15 anni fa nel quartiere di Rio, prima comeParrocchiale e poi divenuto unComunale. Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e il presidente della Commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni che hanno tramesso ai soci e ai presenti i saluti del sindaco Gianluca Taddeo. L’assessore Nervino durante il suo intervento ha sottolineato che l’amministrazione comunale garantirà la completa disponibilità nel supportare i centri. ...

