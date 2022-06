Ferrari | lo stratega Rueda | ' Ecco l' errore commesso con Leclerc a Montecarlo' - Sport - Formula1

(Di giovedì 2 giugno 2022) Uno dei due pit stop diBologna, 2 giugno 2022 - Vittoria Red Bull ae polemiche interne in casacon Charlesfurente per non aver trionfato nel gp di ...

Tutto diverso il discorso su Leclerc, laha commesso due errori di strategia: "Il primo errore è stato coprire Perez, avevamo 10 secondi di vantaggio ma l'ultimo riferimento temporale ce ne ......è responsabilità dello, perché l'ingegnere di pista in queste situazioni può fare veramente poco. E poi c'è da chiarire e definire una volta per tutte le gerarchie all'interno della. ...Bologna, 2 giugno 2022 - Vittoria Red Bull a Montecarlo e polemiche interne in casa Ferrari con Charles Leclerc furente per non aver trionfato nel gp di casa a causa di una errata strategia del murett ...A Monaco sono stati due i fatali errori commessi dalla Ferrari: il capo stratega Rueda rivela nel dettaglio cosa sia accaduto al muretto ...