Advertising

fattoquotidiano : SCONTRO IN #RAI L'ad #Fuortes toglie a #Orfeo la direzione della divisione approfondimenti: ecco cosa è accaduto - ilriformista : A dieci giorni dal voto, l’amministratore delegato rimuove il direttore dell’informazione in quota dem scatenando l… - il_Conte78 : RT @giornalettismo: Contrasti e avvicendamenti. La situazione 'politica' interna alla #Rai potrebbe subire un significativo sconvolgimento… - giornalettismo : Contrasti e avvicendamenti. La situazione 'politica' interna alla #Rai potrebbe subire un significativo sconvolgim… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: SCONTRO IN #RAI L'ad #Fuortes toglie a #Orfeo la direzione della divisione approfondimenti: ecco cosa è accaduto http… -

ilGiornale.it

Fuortes sospetterebbe che i recenti attacchi sulla stampa siano stati orchestrati proprio da, si legge nel retroscena, e per il direttore ora si dovrà trovare un nuovo incarico. In ognila ...Forse non aieri Lega, M5S e FdI non hanno fatto dichiarazioni. Tutto questo però è di là da venire. Per ora c'è la presa di posizione a sostegno didel Nazareno,"stupefatto dal metodo e ... Caso Orfeo, scoppia la polemica: "Tiene Ranucci e compagnia cantante" Il fatto che Mario Orfeo non sia più deputato ad occuparsi degli approfondimenti della Rai continua a far discutere. Tra coloro che stanno intervenendo nel corso di queste ore, è spuntato pure il ...Sono giorni caldi dalle parti di Viale Mazzini. E non soltanto per il clamoroso caso Orfeo, rimosso dalla direzione Approfondimento Rai. Stando a quanto risulta a TvBlog, in queste ore si stanno ...