Calciomercato Milan – Il piano di Maldini | così nel 2022-2023? | VIDEO

Advertising

cmdotcom : #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - DiMarzio : .@acmilan, #Origi in Italia solo la prossima settimana: le ultime - Gazzetta_it : Da Rebic a Ballo Touré fino a Saelemaekers: #Milan, serve cedere prima di investire@carlolaudisa - infoitsport : Calciomercato Monza, il possibile approdo di Zaniolo al Milan spinge un attaccante verso la Brianza - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, i giorni di #Origi: tutto pronto per le visite -

Commenta per primo Conto alla rovescia per Divock Origi , che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un giocatore del. La trattativa che.com ha raccontato per primo in esclusiva a metà marzo è arrivata alle battute finali e presto l'affare potrà essere ufficializzato : l'accordo tra i rossoneri e ...Commenta per primo Gennaro Gattuso è pronto a firmare con il Valencia : l'annuncio arriverà al massimo entro l'inizio della prossima settimana, per un accordo fino al 2024 . L'ex allenatore die Napoli , che la scorsa estate aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni di collaborazione, nelle scorse ore si è recato a Singapore con il suo agente, ...Previsto un summit di calciomercato tra il Milan ed il suo storico dirigente Adriano Galliani, che oggi è a capo del Monza.Rebic era arrivato al Milan nell'estate del 2019 nell'ambito dello scambio messo in piedi con l'Eintracht Francoforte che aveva visto André Silva fare il percorso inverso. Pagato 6,7 milioni di euro, ...