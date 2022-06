Benzina, il prezzo torna alle stelle: aumento record in un comune della Campania (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI listini di Benzina e gasolio tornano a raggiungere livelli record, al punto che in alcune zone del paese i prezzi alla pompa superano i 2 euro al litro anche in modalità self. Lo denuncia il Codacons, che segnala la stangata sugli italiani che hanno deciso di spostarsi in auto per il ponte del 2 giugno. In base al monitoraggio eseguito dall’associazione, i listini hanno toccato livelli altissimi ad esempio a Ischia, dove oggi un litro di Benzina in modalità servito costa fino a 2,249 euro al litro, 2,130 euro/litro in modalità self, mentre il gasolio arriva a costare 2,189 euro/litro col servito. Prezzi abnormi anche in Sardegna, dove a La Maddalena la verde in modalità self è venduta a 2,109 euro al litro, 2,299 euro col servito (gasolio 2,249 euro/litro servito, 2,059 euro in self). Ma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI listini die gasoliono a raggiungere livelli, al punto che in alcune zone del paese i prezzi alla pompa superano i 2 euro al litro anche in modalità self. Lo denuncia il Codacons, che segnala la stangata sugli italiani che hanno deciso di spostarsi in auto per il ponte del 2 giugno. In base al monitoraggio eseguito dall’associazione, i listini hanno toccato livelli altissimi ad esempio a Ischia, dove oggi un litro diin modalità servito costa fino a 2,249 euro al litro, 2,130 euro/litro in modalità self, mentre il gasolio arriva a costare 2,189 euro/litro col servito. Prezzi abnormi anche in Sardegna, dove a La Maddalena la verde in modalità self è venduta a 2,109 euro al litro, 2,299 euro col servito (gasolio 2,249 euro/litro servito, 2,059 euro in self). Ma ...

