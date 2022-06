2 giugno | le immagini della cerimonia a Roma | l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria e il passaggio delle Frecce tricolori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidenteRepubblica, Sergio, in occasione del 76° anniversarioRepubblica, alla presenzapiù alte cariche Istituzionali, ha reso omaggiocon la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministrodifesa Lorenzo Guerini, i presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico. Successivamentericeverà, in Via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà, dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali, alla tradizionale Parata Militare, che torna dopo due anni post Covid e ...