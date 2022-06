Zuppa di Porro 1° giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 giugno 2022)di. Quante balle sui giornali italiani riguardo la guerra. Ma dove sono finiti i debunker? Italia oggi smonta la balla di Ucraina granaio del mondo: ma non diciamo cavolate. Il messaggero titola: Gas tetto alla speculazione. Passa la proposta italiana. E nel sommario parla di possibili risparmi. Tutte balle. Vai dentro e leggi che si è ottenuto che la commissione abbia un mandato per valutare la propsota di un tetto. Salvini e la cialtronata della visita a Mosca, ma certo oggi i giornali lo attaccano perchè ha visto l’ambascitore russo per quattro volte: e che reato sarebbe? Feltri un genio: di solito nelle guerre prevale il più forte non il più simpatico. Parla il governatore Visco e dice attenzione a rincorrere prezzi con aumenti salariali. Solo Meletti sul fatto fa il comunista. Il resto dei progressisti tace. Ci vuole Serenella Bettin ...