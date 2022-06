Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Mosca in apertura un faccia a faccia tra Vladimir Putin e zielinski non è escluso a priori ho ribadito il portavoce del Cremlino peskov ricordando che l’incontro dovrebbe sentire la prima di un accordo tra i due paesi il cui lavori da tempo interrotto Mosca intanto non crede alle rassicurazioni del presidente ucraino secondo cui Kiev non attaccherà il territorio della Federazione Russa ricevette lanciarazzi multipli lungoraggio dagli Stati Uniti per fidarsi ha sostenuto è necessario avere esperienza di casi in cui le promesse fatte sono state mantenute fortunatamente tale esperienza è completamente inesistente gli Stati Uniti a cosa quindi gettano benzina sul fuoco nella guerra in Ucraina sull’export di grano le porti del Mar Nero aggiunto non c’è ancora ancora ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Mosca in apertura un faccia a faccia tra Vladimir Putin e zielinski non è escluso a priori ho ribadito il portavoce del Cremlino peskov ricordando che l’incontro dovrebbe sentire la prima di un accordo tra i due paesi il cui lavori da tempo interrotto Mosca intanto non crede alle rassicurazioni del presidente ucraino secondo cui Kiev non attaccherà il territorio della Federazione Russa ricevette lanciarazzi multipli lungoraggio dagli Stati Uniti per fidarsi ha sostenuto è necessario avere esperienza di casi in cui le promesse fatte sono state mantenute fortunatamente tale esperienza è completamente inesistente gli Stati Uniti a cosa quindi gettano benzina sul fuoco nella guerra in Ucraina sull’export di grano le porti del Mar Nero aggiunto non c’è ancora ancora ...

