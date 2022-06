Ucraina | Mattarella “Italia impegnata per vie di uscita da conflitto”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Trovarsi nel Continente europeo nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità. E la Repubblicana è convintamentenella ricerca di vie didal, che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell'”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica al Quirinale.“Oggi l'amara lezione dei conflitti del ventesimo secolo sembra dimenticata. L'aggressione all'da parte della Federazione russa, pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, a partire dalla coesistenza pacifica”, ha aggiunto, sottolineando ...

