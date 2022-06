Pride Month 2022, eventi organizzati dalla comunità Lgbtq+ in Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni, torna il Pride Month, il mese in cui si celebra l’orgoglio LGBTQ con numerosi eventi dal nord al Sud Italia. Tornano le sfilate, i carri colorati e i balli in mezzo alla gente. Il 2022 è l’anno della vera rinascita, dicono gli organizzatori, “in cui finalmente torniamo a marciare come un paio di anni fa, divertirci e lottare per i diritti di tutta la comunità Lgbtq+”. E’ uscito il nuovo calendario dei Pride Italiani con tutte le città in cui è stata confermata la data della sfilata Pride 2022. Si parte il 4 giugno con 6 gay Pride in contemporanea a Cremona, Torre Annunziata, Pavia, Bergamo, Monza e Cuneo, per finire il 24 settembre ad Aosta. L’11 giugno ci sarà il gay ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni, torna il, il mese in cui si celebra l’orgoglio LGBTQ con numerosidal nord al Sud. Tornano le sfilate, i carri colorati e i balli in mezzo alla gente. Ilè l’anno della vera rinascita, dicono gli organizzatori, “in cui finalmente torniamo a marciare come un paio di anni fa, divertirci e lottare per i diritti di tutta la”. E’ uscito il nuovo calendario deini con tutte le città in cui è stata confermata la data della sfilata. Si parte il 4 giugno con 6 gayin contemporanea a Cremona, Torre Annunziata, Pavia, Bergamo, Monza e Cuneo, per finire il 24 settembre ad Aosta. L’11 giugno ci sarà il gay ...

Advertising

Open_gol : In occasione del Pride Month, che comincia oggi, vi proponiamo 5 consigli di lettura, visione e ascolto per immerge… - lookuphannah_ : RT @frolIino: happy pride month solo a chi non è un bifobico di merda ?????? - eramalice : RT @patrochijlles: stasera in tv 'smetto quando voglio' per festeggiare l'inizio del pride month - danalicescat : ???????Happy pride month??????? con la benedizione del lesbikume personificato la zip non ha retto la copiosità dei kg… - radavelid : RT @elucubrazioni: per il pride month i cisetero dovrebbero darmi dei soldi -