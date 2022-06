Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì in compagnia di un gorilla

Advertising

WinamaxSport : Ok Mauro Icardi. - AMinghetti : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda - Luissss97 : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda - deulofeism0 : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda - iwasfraa : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda -

Icarci e Wanda Nara sono in vacanza in Ruanda: ecco le stories pubblicate dall'attaccante del PsgDurante una vacanza in Rwanda con Wanda Nara,si è reso protagonista di un'esperienza particolarmente insolita. Dopo la crisi che li ha colpiti nell'ultimo anno, Wanda Nara esono partiti per una vacanza in Rwanda, dove ...Il giocatore e la moglie hanno optato per un viaggio in Africa e come seconda meta hanno scelto la Nazione che affaccia sull'Oceano Indiano ...Cerco un po’ d’Africa in giardino, tra l’oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c’è gente, non si può più, tanno innaffiando le tue rose, non c’è il leone… ma c’è il gorilla. Ci perdoni ...