“Li abbiamo visti”. Jessica e Barù, ora ci sono le prove: gli ex GF Vip allo scoperto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jessica e Barù insieme a cena. I Jerù, fan della ‘coppia’, hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri) Barù ha parlato proprio del rapporto con la principessa etiope. Nei giorni scorsi Barù ha festeggiato il suo 41esimo compleanno e ha ricevuto un bellissimo regalo da parte dei suoi fan, che hanno aperto una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia dedicata proprio all’ex vippone. L’iniziativa è stata apprezzata da Barù, che è rimasto sorpreso e piacevolmente colpito dal gesto dei suoi fan. Ma ora c’è di più, perché il nipote di Costantino della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)insieme a cena. I Jerù, fan della ‘coppia’, hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri)ha parlato proprio del rapporto con la principessa etiope. Nei giorni scorsiha festeggiato il suo 41esimo compleanno e ha ricevuto un bellissimo regalo da parte dei suoi fan, che hanno aperto una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia dedicata proprio all’ex vippone. L’iniziativa è stata apprezzata da, che è rimasto sorpreso e piacevolmente colpito dal gesto dei suoi fan. Ma ora c’è di più, perché il nipote di Costantino della ...

