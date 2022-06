Italia-Argentina | Mancini | “Non è la fine di un ciclo per tutti”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ct dell’, Roberto, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di Wembley contro l’: “Non si tratta di una coppa dei rimpianti, visto che si sarebbe giocata comunque. Scenderanno in campo due grandi nazionali che hanno vinto due importanti trofei“. Incalzato invece sulla possibilità che sia finito unha risposto: “Non per. Sicuramente verranno inseriti ragazzi più giovani in ottica programmazione del futuro“. SportFace.

Commenta per primo Questa sera a Wembley andrà in scena la Finalissima fra. Fischio d'inizio alle 20.45 ecco alcune statistiche e curiosità. Giorgio Chiellini (116 partite, come Andrea Pirlo) potrebbe raggiungere Daniele De Rossi (a quota 117) al quarto ...L'elenco dei Paesi ammessi comprende anche l', oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Grecia, ... Messico, Croazia, Belgio, Cina, Francia, Danimarca, Nuova Zelanda, Iran, Perù, Norvegia,e ...Perché Tonali non è stato convocato per Italia-Argentina, la scelta di Mancini ha una logica Il centrocampista del Milan reduce dalla sua miglior stagione e determinante per lo scudetto, non compare n ...In passato si era giocata una partita ufficiale tra i campioni d'Europa e del Sud America sotto il nome di Coppa Artemio Franchi. La prima partita si è disputata nel 1985, con la Francia che ha battut ...