Federer scansati | la vera esperienza “religiosa” del tennis è Rafa Nadal

(Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è stata una notte romana, nemmeno tre settimane fa, in cuiha quasi detto “basta”. Che non ne può più degli infortuni, del dolore, della fatica, di star dietro al fisioterapista come fosse un avversario imbattibile. Aveva appena perso da Shapovalov, alla fine di un terzo set giocato su un piede solo. Era uscito dal Centrale del Foro Italico saltellando furioso. Quelli dell’Atp non avevano nemmeno provato, a trattenerlo, a farlo rifiatare.aveva imboccato il tunnel, fatto le scale a due a due e invaso la sala stampa con i giornalisti che inseguivano affannati, loro sì, l’annuncio della conferenza immediata. Avesse respirato, anche solo un quarto d’ora, avrebbe resistito alla tentazione irrazionale di sfogarsi in pubblico. Di elaborare quell’intimo lutto – l’infortunio, il dolore, l’età che avanza – davanti alle ...