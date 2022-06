Conti in rosso? Per l’assessore Adinolfi va tutto bene (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Erika Noschese Il Comune di Salerno non è né in dissesto né in pre dissesto. A smentire le problematiche che vivono oggi le casse comunali è l’assessore al Bilancio, Paola Adinolfi dettagliando la relazione sul rendiconto di gestione dell’esercizio 2021. “Il consuntivo è una fotografia delle dinamiche economico – finanziarie riferito ad un esercizio e a differenza del previsionale ci sono pochi margini di manovra”, ha chiarito l’assessore Adinolfi, specificando c’è stata una ispezione della Corte dei Conti avviata nel 2017 e conclusasi nel febbraio 2022 durante la quale non sono emerse irregolarità. La Adinolfi ha poi spiegato che rispetto al 2020, il disavanzo quest’anno ha fatto registrare un lieve miglioramento recependo tutte le indicazione della Corte dei Conti ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Erika Noschese Il Comune di Salerno non è né in dissesto né in pre dissesto. A smentire le problematiche che vivono oggi le casse comunali èal Bilancio, Paoladettagliando la relazione sul rendiconto di gestione dell’esercizio 2021. “Il consuntivo è una fotografia delle dinamiche economico – finanziarie riferito ad un esercizio e a differenza del previsionale ci sono pochi margini di manovra”, ha chiarito, specificando c’è stata una ispezione della Corte deiavviata nel 2017 e conclusasi nel febbraio 2022 durante la quale non sono emerse irregolarità. Laha poi spiegato che rispetto al 2020, il disavanzo quest’anno ha fatto registrare un lieve miglioramento recependo tutte le indicazione della Corte dei...

