Come sta Mustafa, il bambino siriano senza arti? Ora è a Budrio per le protesi (e presto avrà una sorellina) (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova vita di Mustafa, il bambino siriano senza arti arrivato in Italia lo scorso gennaio, è iniziata. E adesso il piccolo, protagonista insieme al padre Munzir El Nezzel della foto ‘Hardship of Life‘ che commosse il mondo, sta per cominciare il periodo di cure e riabilitazione al Centro protesi Inail di Vigorso. Mustafa e il padre Munzir sono infatti arrivati da poco a Budrio (Bologna). La famiglia El Nezzel ha preso oggi primo contatto con la cittadina della Bassa bolognese dove a fine settembre si trasferirà. Quella di oggi dunque è stata solo una sorta di gita, da Siena, dove Mustafa e la famiglia sono ospitati dallo scorso gennaio in una casa messa a disposizione dalla Caritas. Le novità però per gli El Nezzel non sono finite: ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova vita di, ilarrivato in Italia lo scorso gennaio, è iniziata. E adesso il piccolo, protagonista insieme al padre Munzir El Nezzel della foto ‘Hardship of Life‘ che commosse il mondo, sta per cominciare il periodo di cure e riabilitazione al CentroInail di Vigorso.e il padre Munzir sono infatti arrivati da poco a(Bologna). La famiglia El Nezzel ha preso oggi primo contatto con la cittadina della Bassa bolognese dove a fine settembre si trasferirà. Quella di oggi dunque è stata solo una sorta di gita, da Siena, dovee la famiglia sono ospitati dallo scorso gennaio in una casa messa a disposizione dalla Caritas. Le novità però per gli El Nezzel non sono finite: ...

mengonimarco : Si sta come in primavera, i musicisti, in studio. #MarcoNegliStadi - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - carmelitadurso : È giugno!!! Sta tornando QUEL PERIODO ma intanto noi staremo insieme anche domani, che è festa, come sempre in dire… - mariacc4880 : @MariaAlex79 @Fabiana26490780 @thatsmeannaaa @strangiscutie Come ti capisco..io fortunatamente ho una strizzacervel… - FOVRTIMESALADY : @sellyp alla fine si sapeva che fosse una serie drammatica e che la trama del film non lo era molto non so come e s… -