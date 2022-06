Cavani e Gaetano alla Salernitana: arriva la notizia dall’avvocato del club (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con la salvezza conquistata, dopo uno splendido recupero nel finale di stagione, la Salernitana fa sognare i suoi tifosi ricercando un top player sul mercato. Si tratta di Edinson Cavani, ex Napoli ora svincolato dopo l’addio al Manchester United. Tra le opzioni spunta anche la pazza idea della società campana, la quale vorrebbe concedersi qualche sfizio puntando sul Matador. Edinson Cavani (Getty Images) Calciomercato Salernitana, idea Cavani: la notizia A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana. Ecco quanto comunicato: “Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con la salvezza conquistata, dopo uno splendido recupero nel finale di stagione, lafa sognare i suoi tifosi ricercando un top player sul mercato. Si tratta di Edinson, ex Napoli ora svincolato dopo l’addio al Manchester United. Tra le opzioni spunta anche la pazza idea della società campana, la quale vorrebbe concedersi qualche sfizio puntando sul Matador. Edinson(Getty Images) Calciomercato, idea: laA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della. Ecco quanto comunicato: “Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. ...

