Capozucca |  «Ho sentito il Torino | vogliono Joao Pedro»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) . Le dichiarazioni del direttore sportivo del Cagliariha parlato sulle pagine diGranata in merito all’interesse del toro per. Le sue parole. «Hoile come ho detto c’è interesse, ma il calciomercato non è ancora iniziato e c’è tempo per le trattative. Non ho parlato di Cragno con i granata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

