Calciomercato Sassuolo: un nuovo talento nel mirino di Carnevali (Di mercoledì 1 giugno 2022) . I neroverdi pescano dal Sudamerica Secondo l'emittente uruguaiana Sport890 il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Agustin Alvarez Martinez, attaccante classe 2001 del Penarol. I neroverdi starebbero preparando un'offerta di 7,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita. C'è già stato in tal senso un incontro tra il club e l'agente del giocatore a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bubu_Inter : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @SassuoloUS, per l’attacco obiettivo Agustin Alvarez del @OficialCAP - MilanWorldForum : Il Sassuolo su un attaccante accostato anche al Milan Le news -) - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, per l’attacco obiettivo Agustin Alvarez del @OficialCAP - CartellinoRosa : Calciomercato Sassuolo Femminile: Bellucci per sostituire Parisi, ma non solo - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Jorginho, i gioielli del Sassuolo e...: mezza Nazionale ha le valigie pronte -