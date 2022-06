Basket | Playoff Serie A 2022 | Milano espugna Sassari e raggiunge la Virtus Bologna in finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sarà Olimpialadelladie sarà la rivincita delladominata dagli emiliani un anno fa. 3-0 anche per l’AX Armani Exchange chenettamentee chiude il discorso semigià in gara-3. Partenza forte di, che nei primi minuti allunga subito sul 7-2 con cinque punti di Bendzius. Reagiscecon un parziale di 6-0, ma a questo punto l’attacco dell’Olimpia si blocca, non trova più la via del canestro, mentre i sardi con Bilan e Kruslin allungano decisi fino al 16-8. Timeout di Messina eche si ritrova soprattutto in difesa, mentre palla in mano iniziano a funzionare i ...