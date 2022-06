Antonino Spinalbese, spunta il nome della nuova fidanzata: è un’ex concorrente di Pechino Express (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo aver definitivamente chiuso il capitolo Belen, Antonino Spinalbese ritrova l’amore. In questi mesi Antonino è stato al centro di moltissimi gossip che riportavano flirt mai confermati. Questa volta, però, non servono conferme perché Spinalbese è stato direttamente paparazzato con la sua nuova fiamma: la modella Helena Prestes. Vediamo insieme chi è il suo nuovo amore. View this post on Instagram A post shared by Helena Prestes (@helenaprestess) Helena Prestes e Antonino Spinalbese sono fidanzati? Un nuovo amore sembra aver fatto breccia nel cuore di Antonino Spinalbese dopo la rottura con Belen. Stiamo parlando della modella Helena Prestes. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo aver definitivamente chiuso il capitolo Belen,ritrova l’amore. In questi mesiè stato al centro di moltissimi gossip che riportavano flirt mai confermati. Questa volta, però, non servono conferme perchéè stato direttamente paparazzato con la suafiamma: la moHelena Prestes. Vediamo insieme chi è il suo nuovo amore. View this post on Instagram A post shared by Helena Prestes (@helenaprestess) Helena Prestes esono fidanzati? Un nuovo amore sembra aver fatto breccia nel cuore didopo la rottura con Belen. Stiamo parlandomoHelena Prestes. ...

Advertising

CorriereCitta : Antonino Spinalbese, spunta il nome della nuova fidanzata: è un’ex concorrente di Pechino Express - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, Irama e Victoria Stella Doritou, Elodie… - Gazzettino : Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino Expre… - InvisibleOneee : Più falsa di una moneta da 3 euro, e non da oggi #mellos - ParliamoDiNews : Antonino Spinalbese ritrova l’amore con una concorrente di Pechino Express #AntoninoSpinalbese #1giugno -