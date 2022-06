Antonino Spinalbese | altro che Belen Rodriguez | la nuova fiamma è l’ex concorrente di Pechino Express

Advertising

ParliamoDiNews : Chissà la reazione di Antonino Spinalbese! Stefano spiazza su Luna Marì - - IsaeChia : Antonino Spinalbese ritrova l’amore accanto ad una discussa concorrente di #PechinoExpress (Foto) È stato il setti… - StraNotizie : Grande Fratello Vip 7: Signorini punta Antonino Spinalbese - zazoomblog : GF Vip 7 Antonino Spinalbese ex fidanzato di Belen nel cast di Alfonso Signorini: ecco chi ci sarà al Grande Fratel… - zazoomblog : GF Vip 7 Antonino Spinalbese nuovo concorrente: la reazione di Belen - #Antonino #Spinalbese #nuovo… -

... nelle ultime ore, circola la voce di una possibile partecipazione dial Grande Fratello ... Asia Gianese, Max Felicitas, ed infine. Grande Fratello Vip 7:nel cast La ...La figlia della showgirl e di, ex della donna con cui la relazione è terminata qualche mese dopo la sua nascita, è diventata quindi modella per un giorno, o chissà per quali altri ...Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata. Naufragata la storia con Belen Rodriguez, poco dopo la nascita della loro Luna Marì, l'ex hair stylist è stato al centro del gossip ...Il reality di Signorini torna in autunno, nel frattempo i nomi dei possibili concorrenti sono eclatanti: da Antonino Spinalbese a Vittorio Sgarbi e Sandra Milo.