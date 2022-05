Traffico Roma del 31-05-2022 ore 11:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverde Roma in primo piano code verso la pineta Sacchetti da via delle Valli per un incidente avvenuto su via del Foro Italico prima della galleria Giovanni XXIII altre cose per un incidente via Flaminia Nuova tra via valchetta e via dei Due Ponti in direzione del centro incidente precedente in via Aurelia con dei rallentamenti all’altezza della circonvallazione in centro Philips via del traforo vicino via Rasella prudenza invece per sull’asfalto sul Lungotevere di Pietra Papa nei pressi di via Enrico Fermi possibili rallentamenti in zona Ponte Galeria via Portuense presso i padiglioni della fiera di Roma per un concorso pubblico partito alle 8 di stamattina fino alle 19 e dalle 14:30 prenderà il via una manifestazione in piazzale Aldo Moro con possibili difficoltà in tutta l’area circostante cerimonia Dalle 17 in Piazza di Santa Maria Maggiore ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverdein primo piano code verso la pineta Sacchetti da via delle Valli per un incidente avvenuto su via del Foro Italico prima della galleria Giovanni XXIII altre cose per un incidente via Flaminia Nuova tra via valchetta e via dei Due Ponti in direzione del centro incidente precedente in via Aurelia con dei rallentamenti all’altezza della circonvallazione in centro Philips via del traforo vicino via Rasella prudenza invece per sull’asfalto sul Lungotevere di Pietra Papa nei pressi di via Enrico Fermi possibili rallentamenti in zona Ponte Galeria via Portuense presso i padiglioni della fiera diper un concorso pubblico partito alle 8 di stamattina fino alle 19 e dalle 14:30 prenderà il via una manifestazione in piazzale Aldo Moro con possibili difficoltà in tutta l’area circostante cerimonia Dalle 17 in Piazza di Santa Maria Maggiore ...

