Roland Garros 2022: sarà Gauff l’avversaria di Trevisan in semifinale, Stephens battuta in 2 set (Di martedì 31 maggio 2022) Cori Gauff a 18 anni ottiene la sua prima semifinale Slam. La nativa di Atlanta, domina il match con la più esperta ma meno solida connazionale Sloane Stephens e vince 7-5 6-2 in 1h30?. Partita senza storia sin dall’inizio con la giovane statunitense che giovedì affronterà in semifinale l’azzurra Martina Trevisan, in una partita dalle mille emozioni tra due giocatrici alla prima esperienza a questi livelli in uno Slam. DATA, ORARIO E AVVERSARIA semifinale IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Parte subito forte la 18enne Gauff. Prima servizio tenuto a 30, con relativa facilità e poi subito break con una Stephens ancora non in partita. La più giovane delle americane varia molto il suo tennis e sul 5-3 va a servire per il set senza ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Coria 18 anni ottiene la sua primaSlam. La nativa di Atlanta, domina il match con la più esperta ma meno solida connazionale Sloanee vince 7-5 6-2 in 1h30?. Partita senza storia sin dall’inizio con la giovane statunitense che giovedì affronterà inl’azzurra Martina, in una partita dalle mille emozioni tra due giocatrici alla prima esperienza a questi livelli in uno Slam. DATA, ORARIO E AVVERSARIAIL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Parte subito forte la 18enne. Prima servizio tenuto a 30, con relativa facilità e poi subito break con unaancora non in partita. La più giovane delle americane varia molto il suo tennis e sul 5-3 va a servire per il set senza ...

