Primo ok al ddl Concorrenza. Ma sono già pronti a cambiarlo (Di martedì 31 maggio 2022) Il ddl Concorrenza, che contiene la tanto criticata messa all'asta delle concessioni balneari e l'altrettanto contestata liberalizzazione delle licenze dei taxi, ha ottenuto il Primo via libera dal Parlamento. Il Senato ha approvato il testo con 180 voti favorevoli, 26 contrari e un astenuto. Il passaggio «facile» a Palazzo Madama era ampiamente previsto dopo la minaccia di Draghi di mettere la fiducia sul provvedimento e il conseguente accordo raggiunto dai partiti di maggioranza in commissione Industria. Adesso il disegno di legge passa alla Camera, che inizierà a discuterne dopo la pausa di dieci giorni (2-12 giugno) per le elezioni amministrative. La partita, però, è tutt'altro che chiusa. Il centrodestra ha dovuto accettare che sia il governo a definire i criteri con cui indennizzare gli imprenditori che perderanno gli stabilimenti. Ma non ...

