Playoff Serie C, cambia la data di Palermo-Padova? In programma un vertice in... (Di martedì 31 maggio 2022) La Lega ha confermato la partita per domenica 12 giugno alle 21, ma è molto probabile che il match venga anticipato o posticipato Leggi su mediagol (Di martedì 31 maggio 2022) La Lega ha confermato la partita per domenica 12 giugno alle 21, ma è molto probabile che il match venga anticipato o posticipato

Pubblicità

OptaPaolo : 2006 - Era dall'11 giugno 2006 in Torino-Mantova che non si andava ai tempi supplementari in una finale playoff di… - sportmediaset : Milano ipoteca la finale, Sassari ko anche in gara-2 - teoocchiuto : RT @Sms_Ita: Oltre un milione di spettatori per una finale dei playoff @Lega_B spettacolare tra @PisaSC e @ACMonza. Balata: 'Impegno basato… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Piacenza gara-5 semifinale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Piacenza… - zazoomblog : Playoff Serie C la scheda del Padova di Oddo: percorso modulo e leader in campo - #Playoff #Serie #scheda #Padova… -