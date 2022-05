Più bimbi obesi | più fumatori | arriva il conto dei lockdown

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 maggio 2022) La società italiana comincia a fare i conti con oltre due anni di misure restrittive, le più rigide d’Europa, imposte per contenere un virus a bassa letalità relativa. Sembra infatti che nel nostro Paese circa il 42% dei bambini tra i 5 e i 9 anni sia obeso o in sovrappeso, con un dato che è di gran lunga il peggiore nell’Unione europea, dove la media è del 29,5%. A questo si aggiunge un altro agghiacciante confronto con il recente passato: secondo un report dell’Istituto superiore di sanità, rispetto al 2019 in Italia si registra un incremento nella massa deidi tabacco, con circa 800 mila nuovi soggetti che hanno stabilito questa pericolosa dipendenza con le sigarette di tutti i tipi. Addirittura il consumo di quelle a tabacco riscaldato risulta triplicato. Di fatto era dal 2006 che la platea deinon subiva un tale incremento. Per ...