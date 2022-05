Per Draghi Putin “non deve vincere, non vuole la pace ma serve il dialogo” (Di martedì 31 maggio 2022) BRUXELLES – Per Draghi Putin “non deve vincere”: “È essenziale che Putin non vinca questa guerra”. Mario Draghi prende la parola nella prima giornata del consiglio europeo di Bruxelles, scandendo una linea netta. Il presidente del consiglio, giovedì scorso, aveva sentito il leader del Cremlino, senza vedere, aveva spiegato, “spiragli” per una pace. Una convinzione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi ha aspettative positive sul ruolo della Cina Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Draghi sente Zelensky al telefono Per Draghi non c’è recessione ma rallentamento: “serve ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 31 maggio 2022) BRUXELLES – Per“non”: “È essenziale chenon vinca questa guerra”. Marioprende la parola nella prima giornata del consiglio europeo di Bruxelles, scandendo una linea netta. Il presidente del consiglio, giovedì scorso, aveva sentito il leader del Cremlino, senza vedere, aveva spiegato, “spiragli” per una. Una convinzione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ha aspettative positive sul ruolo della Cinachiama la Casellati dopo le minacce ricevutesente Zelensky al telefono Pernon c’è recessione ma rallentamento: “...

Advertising

GiovaQuez : Draghi: 'È essenziale che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile p… - christianrocca : Grazie Mario Draghi. Grazie a chi l’ha portato e a chi non l’ha rimosso da Palazzo Chigi per pensionarlo al Quirin… - repubblica : Draghi: 'Per colpa di Putin si rischia catastrofe alimentare, intervenga l'Onu' - dgx2018 : RT @AuroraLittleSun: Draghi: 'Per colpa di Putin si rischia catastrofe alimentare, intervenga l'Onu' Vogliamo ricordare quanta gente ha pe… - Loretta88197243 : Che poi la storia del super bonus andrebbe analizzata bene prima di parlare solo di truffe che doveva essere compit… -