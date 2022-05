Meteo | arrivano i 40 gradi | prepariamoci a soffrire!

Leggi su leggilo

(Di martedì 31 maggio 2022) Previsione: attenzione, preparatevi ad un ondata di caldo pazzesco, è in arrivo Scipione. Da quanto dicono le ultime analisi, le temperature raggiungeranno i 40. Ecco quando accadrà e come fare. Da mercoledì 1 giugno il clima cambierà ulteriormente, irologi hanno previsto un ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni. Già da L'articolo proviene da Leggilo.org.