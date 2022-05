Man VS Bee, cosa sappiamo della nuova serie su Netflix di Mr Bean? Ci sarà una seconda stagione? (Di martedì 31 maggio 2022) E’ bastato il trailer per far tornare a ridere tutti come ai tempi di Mr. Bean. Il protagonista è sempre lui, Rowan Atkinson, pronto ad indossare di nuovo i panni di un simpaticissimo pasticcione in una serie tv comedy che prende il nome di Man vs Bee. La serie, caratterizzata da 9 episodi e in onda su Netflix, si baserà sulla ‘lotta’ tra il protagonista e un’ape, che sarà la vera e propria antagonista di Atkinson. Il popolarissimo attore interpreta il ruolo di Trevor, un papà dalla grande simpatia ma davvero molto imbranato che ottiene un lavoro come housesitter. Come primo incarico dovrà gestire un cane, Cupcake, all’interno di una lussuosissima villa. Tutto sembra facile, ma quando entrerà in scena l’ape la situazione si ribalterà: quali saranno le conseguenze? Per scoprirlo non resta che seguire ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 31 maggio 2022) E’ bastato il trailer per far tornare a ridere tutti come ai tempi di Mr.. Il protagonista è sempre lui, Rowan Atkinson, pronto ad indossare di nuovo i panni di un simpaticissimo pasticcione in unatv comedy che prende il nome di Man vs Bee. La, caratterizzata da 9 episodi e in onda su, si baserà sulla ‘lotta’ tra il protagonista e un’ape, chela vera e propria antagonista di Atkinson. Il popolarissimo attore interpreta il ruolo di Trevor, un papà dalla grande simpatia ma davvero molto imbranato che ottiene un lavoro come housesitter. Come primo incarico dovrà gestire un cane, Cupcake, all’interno di una lussuosissima villa. Tutto sembra facile, ma quando entrerà in scena l’ape la situazione si ribalterà: quali saranno le conseguenze? Per scoprirlo non resta che seguire ...

