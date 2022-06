Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco (Di martedì 31 maggio 2022) Giulia Lisioli, la ragazza con cui il cantante Blanco è stato insieme da ancora prima di diventare famoso fino a Sanremo 2022, ha rotto il silenzio per la prima volta sulla fine della relazione con lui. E lo ha fatto tramite una diretta TikTok. Durante il festival della musica italiana, infatti, sembrava che la storia fra i due procedesse a gonfie vele, ma poco dopo era arrivata la notizia della rottura, seguita dalla comparsa di un nuovo nome, Martina Valdes, la fidanzata attuale di Riccardo Fabbriconi (il vero nome di Blanco), la star italiana del momento. Vi raccomandiamo... (Il talento under 30 di) Blanco fa impazzire anche Forbes La spiegazione di Lisioli è arrivata ... Leggi su diredonna (Di martedì 31 maggio 2022), la ragazza con cui il cantanteè stato insieme da ancora prima di diventare famoso fino a Sanremo 2022, ha rotto ilper la prima voltafine dellacon lui. E lo ha fatto tramite una diretta TikTok. Durante il festival della musica italiana, infatti, sembrava che la storia fra i due procedesse a gonfie vele, ma poco dopo era arrivata la notizia della rottura, seguita dalla comparsa di un nuovo nome, Martina Valdes, la fidanzata attuale di Riccardo Fabbriconi (il vero nome di), la star italiana del momento. Vi raccomandiamo... (Il talento under 30 di)fa impazzire anche Forbes La spiegazione diè arrivata ...

