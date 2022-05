Embargo al petrolio russo, la Ue trova l’intesa che soddisfa anche Orban (Di martedì 31 maggio 2022) Il vertice straordinario europeo è riuscito a trovare un punto di incontro sull’Embargo al petrolio russo solo nella notte, dopo una lunga trattativa più volte sull’orlo del fallimento. I leader dei 27 Paesi membri hanno trovato la quadra che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate garanzie ai Paesi senza sbocco sul mare. Così, l’annuncio dell’intesa raggiunta a Bruxelles arriva dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una complessa trattativa che è stata più volte sul punto di naufragare: «Raggiunto l’accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nell’Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia. Tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Il vertice straordinario europeo è riuscito are un punto di incontro sull’alsolo nella notte, dopo una lunga trattativa più volte sull’orlo del fallimento. I leader dei 27 Paesi membri hannoto la quadra che accontenta Viktore fornisce adeguate garanzie ai Paesi senza sbocco sul mare. Così, l’annuncio delraggiunta a Bruxelles arriva dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una complessa trattativa che è stata più volte sul punto di naufragare: «Raggiunto l’accordo per vietare l’esportazione dinell’Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni didalla Russia. Tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la ...

