Basket: Petrucci, 'rapporto con Sacchetti si era esaurito, scelta responsabilità mia' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il rapporto si era esaurito, non aveva più senso andare avanti insieme. Mi prendo la piena responsabilità di questa decisione". Lo ha detto il presidente della Fip Gianni Petrucci a Sky Sport, dopo la notizia della conclusione anticipata del rapporto con il ct Sacchetti. "Ha ringraziato tutti meno la Federazione, non lo capisco ma forse è giusto così. Ci siamo lasciati con un abbraccio, magari freddo, ma civilmente", ha proseguito il numero uno della Fip. "Non me la sentivo di andare avanti con lui e tanto vale tagliare subito. Forse sbaglio io, ma sono così, ai posteri l'ardua sentenza. Mi dispiace per come si è concluso il rapporto, certamente la responsabilità è mia. Sono un decisionista, sono fatto così. La decisione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Ilsi era, non aveva più senso andare avanti insieme. Mi prendo la pienadi questa decisione". Lo ha detto il presidente della Fip Giannia Sky Sport, dopo la notizia della conclusione anticipata delcon il ct. "Ha ringraziato tutti meno la Federazione, non lo capisco ma forse è giusto così. Ci siamo lasciati con un abbraccio, magari freddo, ma civilmente", ha proseguito il numero uno della Fip. "Non me la sentivo di andare avanti con lui e tanto vale tagliare subito. Forse sbaglio io, ma sono così, ai posteri l'ardua sentenza. Mi dispiace per come si è concluso il, certamente laè mia. Sono un decisionista, sono fatto così. La decisione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile di basket. La Federazione italiana pallacan… - Marcocap14 : @basketinside360 In che senso grazie a Messina... Petrucci uno dei problemi del nostro basket... - Fedeoer : @FraD1705 Petrucci più che essere pres del basket non conosco - scuroscuroscuro : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET PRESIDENTE FIP PETRUCCI: 'ESONERO SACCHETTI, SCELTA MIA' 'Non aveva senso proseguire così' #SkySport #Basket… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, addio Sacchetti, Petrucci: 'Il rapporto era esaurito' -