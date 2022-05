A Torino dal 4 al 9 giugno i Giochi nazionali estivi “Special Olympics” (Di martedì 31 maggio 2022) Torino – Dal 4 al 9 giugno si svolgeranno a Torino i XXXVII Giochi nazionali estivi “Special Olympics” riservati a persone con disabilità intellettive. E’ un importante avvenimento che vede giungere al culmine l’attività annuale di allenamenti e competizioni organizzati da “Special Olympics Italia”. Questa benemerita associazione è modellata sui principi dell’originale americano fondato nei lontani anni ’60 da Eunice Kennedy Shriver e successivamente diffusosi in tutto il mondo con la possibilità, unica realtà a cui è stata riconosciuta, di utilizzare il termine “Olympics” nel proprio nome. L’iniziativa, dal titolo “TORniamoINcampO”, si svolgerà in varie strutture sportive messe a disposizione dalla ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 31 maggio 2022)– Dal 4 al 9si svolgeranno ai XXXVII” riservati a persone con disabilità intellettive. E’ un importante avvenimento che vede giungere al culmine l’attività annuale di allenamenti e competizioni organizzati da “Italia”. Questa benemerita associazione è modellata sui principi dell’originale americano fondato nei lontani anni ’60 da Eunice Kennedy Shriver e successivamente diffusosi in tutto il mondo con la possibilità, unica realtà a cui è stata riconosciuta, di utilizzare il termine “” nel proprio nome. L’iniziativa, dal titolo “TORniamoINcampO”, si svolgerà in varie strutture sportive messe a disposizione dalla ...

Agenzia_Ansa : A Torino si gira 'Fast and Furious': le gazzelle dei carabinieri saltano in aria. Dal ponte di corso Regina Margher… - _Morik92_ : Marko #Pjaca rientrerà alla #Juventus. Il giocatore non verrà riscattato dal #Torino ? - Albyemma67 : W Toro sempre Torino è stata è resterà Granata!!! ???????????????? Caino vattene dal Torino bastaaaaa siamo stufi game ove… - Albyemma67 : W Toro sempre Torino è stata è resterà Granata!!! ?????? Caino vattene dal Torino basta siamo stufi game over solo pre… - Albyemma67 : W Toro sempre Torino è stata è resterà Granata!!! ???????????????? Caino vattene dal Torino basta siamo stufi game over so… -