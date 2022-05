Vigliotti | “Dopo aver ascoltato De Laurentiis sono preoccupato per il Napoli”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Gianlucanon ha gradito le parole del presidente Aurelio Desul futuro di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Gianluca, vicino alle vicende del, ai microfoni di Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, ha commentato la conferenza stampa del presidente del calcio:Ha evidenziato il giornalista sportivo alla radio ufficiale., nel corso del suo intervento ha aggiunto: “Insigne è andato via e se salutassero anche Koulibaly e Mertens allora sarà difficile per ilrestare ad alti livelli”. Sul futuro di Koulibaly e Mertens, Deha detto: “Koulibaly e Mertensdue calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da ...

