Ue, su nodo petrolio intesa (parziale) ma Orban frena: Ok solo con soluzioni per Ungheria (Di lunedì 30 maggio 2022) Al vertice di Bruxelles riunione dei 27 per via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, la presidente della commissione Ursula von der Layen scettica su intesa più difficile: lo stop a ...

