Oroscopo Giugno | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Per tutti,è il momento della ripartenza: Giove, pianeta benevole e generoso, ogni dodici anni ci dà la possibilità di ricominciare (quasi) da capo, di correggere gli errori che via via abbiamo accumulato e di rivedere la mappa del percorso che abbiamo intrapreso. Per una volta sarò seria. Per te,, è tempo di prendere il coraggio a due mani e di affrontare quelle situazioni che ti vedono vittima di ingiustizie, slealtà, ipocrisie, maldicenze e quant’altro. Fai chiarezza, stabilisci nuove regole ma soprattutto chiudi i cerchi e passa oltre. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:32 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the ...