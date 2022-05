Mourinho rompe gli indugi su Instagram: un calciatore non verrà riscattato (Di lunedì 30 maggio 2022) Jose Mourinho ha terminato il suo primo anno a Roma con un trofeo. Impresa che non riusciva ad un manager dei giallorossi da 5mila giorni: 12 anni. Correva l’anno 2008, infatti, quando la Roma di mister Spalletti vinse la Coppa Italia ai danni dell’Inter. Stagione finita, mercato aperto. Chiaro il fatto che questa sessione estiva di acquisti sarà cruciale per costruire la squadra voluta da Mourinho. Si apre il capitolo delle cessioni, e qui, il tecnico portoghese passa già ai saluti. I dubbii sull’effettivo riscatto di Oliveria sono ancora in piedi, mentre crollano definitivamente quelli relativi a Maitland-Niles. Tramite un’Instagram Story, Mourinho ringrazia l’operato del terzino inglese repostando il suo annuncio di addio. Niles, infatti, ha comunicato attraverso un post di Instagram che non ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Joseha terminato il suo primo anno a Roma con un trofeo. Impresa che non riusciva ad un manager dei giallorossi da 5mila giorni: 12 anni. Correva l’anno 2008, infatti, quando la Roma di mister Spalletti vinse la Coppa Italia ai danni dell’Inter. Stagione finita, mercato aperto. Chiaro il fatto che questa sessione estiva di acquisti sarà cruciale per costruire la squadra voluta da. Si apre il capitolo delle cessioni, e qui, il tecnico portoghese passa già ai saluti. I dubbii sull’effettivo riscatto di Oliveria sono ancora in piedi, mentre crollano definitivamente quelli relativi a Maitland-Niles. Tramite un’Story,ringrazia l’operato del terzino inglese repostando il suo annuncio di addio. Niles, infatti, ha comunicato attraverso un post diche non ...

