Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia: Pisa ko in finale (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha vinto la squadra più attrezzata. Prevale la compagine, forse, più forte tra le due. Vince chi lo scorso anno si era fermato proprio a questo punto, vedendo festeggiare i rivali del Venezia che, dopo appena un anno in massima Serie, tornano in cadetteria. Al triplice fischio finale dell’Arena Garibaldi c’è chi esulta, giustamente, e chi piange di disperazione pur avendo l’orgoglio di aver disputato una stagione straordinaria. Il Pisa resta in Serie B, mentre il Monza vola in Serie A per la prima volta nella sua centenaria storia. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani hanno mantenuto la promessa di qualche anno fa: i brianzoli compiono, in poco tempo, il doppio salto dalla Serie C alla massima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha vinto la squadra più attrezzata. Prevale la compagine, forse, più forte tra le due. Vince chi lo scorso anno si era fermato proprio a questo punto, vedendo festeggiare i rivali del Venezia che, dopo appena un anno in massima, tornano in cadetteria. Al triplice fischiodell’Arena Garibaldi c’è chi esulta, giustamente, e chi piange di disperazione pur avendo l’orgoglio di aver disputato una stagione straordinaria. Ilresta inB, mentre ilvola inA per lasua centenaria. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani hanno mantenuto la promessa di qualche anno fa: i brianzoli compiono, in poco tempo, il doppio salto dallaC alla massima ...

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - Lega_B : Finisce così una finale PAZZESCA degna di una stagione di #SerieBKT EMOZIONANTE ?????? Il Monza è in SERIE ???! - FApor_elmundo : RT @ACMonza: GRAZIE RAGAZZI ?? MONZA IN SERIE ???!!! - 97Diandello : RT @ACMonza: GRAZIE RAGAZZI ?? MONZA IN SERIE ???!!! -