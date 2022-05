Lapo Elkann carica il team dopo Monaco: 'Ferrari come un'orchestra' (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è bastata l'intera prima fila conquistata al sabato, alla Ferrari, per vincere il gran premio di Monaco . Nella gara di casa di Charles Leclerc , la pioggia ha scombinato i piani del Cavallino ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è bastata l'intera prima fila conquistata al sabato, alla, per vincere il gran premio di. Nella gara di casa di Charles Leclerc , la pioggia ha scombinato i piani del Cavallino ...

Advertising

GabDiT_14 : @efacilissimo Lapo Elkann e Lo apostrofo perduto - sportface2016 : #F1 #MonacoGP 2022, Lapo #Elkann: '#Ferrari come un'orchestra, può succedere di andare fuori tempo' - Edoardoleicorre : Lapo Elkann il gioco è bello quando dura poco e noi ci siamo rotti il cazzo di giocare - RikiClob : “…pallone che però viene toccato da un tifoso! Anzi non da un tifoso, da Lapo Elkann!! Non ci posso credere…” - PedioUichi : RT @OfficialForHum: Lapo Elkann alla presidenza subito. L'unico che interviene con buon senso. E non sono ironico. #MonacoGP #PrinciPiant… -