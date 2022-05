La prossima bomba a orologeria: i migranti russi, ecco che cosa ci aspetta e perché c'è da preoccuparsi (Di lunedì 30 maggio 2022) Finlandia, Paesi Baltici, Polonia, Moldavia... per loro è una questione di sopravvivenza, non sorprenda che nella prima fila europea contro la russia ci siano proprio loro. Tali Paesi infatti, anche se non attaccati direttamente, includono nei loro confini bombe ad orologeria di marca russa pronte ad esplodere, milioni di russofoni e non sui quali Putin conta per destabilizzare l'Europa. Per capire di cosa stiamo parlando andrebbe data un'occhiata innanzitutto la legge sui "connazionali all'estero" varata da Mosca il 24 maggio 1999 e poi modificata da Putin il 23 luglio 2013, alla vigilia della prima invasione in Ucraina. Secondo tale norma sono considerati compatrioti le persone che seppure nate e residenti in uno Stato estero, hanno con la russia affinità «di lingua, storia, eredità culturale, tradizioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Finlandia, Paesi Baltici, Polonia, Moldavia... per loro è una questione di sopravvivenza, non sorprenda che nella prima fila europea contro laa ci siano proprio loro. Tali Paesi infatti, anche se non attaccati direttamente, includono nei loro confini bombe addi marca russa pronte ad esplodere, milioni di russofoni e non sui quali Putin conta per destabilizzare l'Europa. Per capire distiamo parlando andrebbe data un'occhiata innanzitutto la legge sui "connazionali all'estero" varata da Mosca il 24 maggio 1999 e poi modificata da Putin il 23 luglio 2013, alla vigilia della prima invasione in Ucraina. Secondo tale norma sono considerati compatrioti le persone che seppure nate e residenti in uno Stato estero, hanno con laa affinità «di lingua, storia, eredità culturale, tradizioni e ...

