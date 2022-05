Juventus, Vlahovic prende la maglia numero 9? Dai social arriva un indizio (Di lunedì 30 maggio 2022) A gennaio 2022 la Juventus ha piazzato il grande colpo del suo mercato invernale, prelevando Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Al suo arrivo a Torino il serbo ha deciso di indossare la maglia numero 7, lasciata libera qualche mese prima da Cristiano Ronaldo. In vista della prossima stagione, però, il serbo potrebbe optare per un ritorno al passato, tornando a vestire la casacca numero 9 come ai tempi della Fiorentina. A far presagire questo possibile cambiamento è stato lo stesso serbo che, sul proprio account Instagram, ha tolto ogni riferimento al suo attuale numero 7. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) A gennaio 2022 laha piazzato il grande colpo del suo mercato invernale, prelevando Dusandalla Fiorentina. Al suo arrivo a Torino il serbo ha deciso di indossare la7, lasciata libera qualche mese prima da Cristiano Ronaldo. In vista della prossima stagione, però, il serbo potrebbe optare per un ritorno al passato, tornando a vestire la casacca9 come ai tempi della Fiorentina. A far presagire questo possibile cambiamento è stato lo stesso serbo che, sul proprio account Instagram, ha tolto ogni riferimento al suo attuale7. SportFace.

