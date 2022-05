Isola dei Famosi 2022 | i naufraghi iniziano lo sciopero della fame | ecco cosa sta succedendo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’attenzione si è focalizzata sulla protesta didell’dei. Come da tradizione, i protagonisti svolgono alcune prove ricompensa durante la diretta per poi ottenerla nel mezzosettimana. Tuttavia, le ultime conquistate con grande fatica e coraggio non hanno entusiasmato i. Quest’ultimi hanno alzato la voce e rifiutato la ricompensa, iniziando di fatto lo. La situazione si è surriscaldata parecchio e la tensione si è fatta sentire,nel dettaglioè successo.dei: la rabbia deiIn questi giorni la situazione sull’dei...