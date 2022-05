Draghi al vertice Ue: “Essenziale che Putin non vinca. Il rischio di carestia alimentare? Reale, ed è colpa sua” (Di lunedì 30 maggio 2022) “È Essenziale che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell’utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è l’inquilino del Cremlino a non volere la pace”. Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo al vertice europeo, nel corso del quale gli Stati membri cercano di fare il punto sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Dobbiamo vincere la battaglia sulla sicurezza alimentare. È anche un modo per mostrare ai Paesi più poveri, ad esempio in Africa, che siamo dalla loro parte. L’Onu può giocare un ruolo importante per risolverla, ma abbiamo il dovere di chiederci come possiamo aiutare. Dobbiamo accelerare, se non lo facciamo rischiamo di arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Èchenonquesta guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell’utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è l’inquilino del Cremlino a non volere la pace”. Lo ha detto il premier Mariointervenendo aleuropeo, nel corso del quale gli Stati membri cercano di fare il punto sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Dobbiamo vincere la battaglia sulla sicurezza. È anche un modo per mostrare ai Paesi più poveri, ad esempio in Africa, che siamo dalla loro parte. L’Onu può giocare un ruolo importante per risolverla, ma abbiamo il dovere di chiederci come possiamo aiutare. Dobbiamo accelerare, se non lo facciamo rischiamo di arrivare ...

