Consiglio europeo | Zelensky fa appello all’unità dell’Ue | «Sulle sanzioni non cadete nella propaganda di Putin»

Advertising

ilfoglio_it : Niente embargo: sul petrolio russo l'Ue si divide. Il Consiglio europeo di oggi e domani rischia di trasformarsi ne… - fattoquotidiano : Oggi il Consiglio europeo. A Bruxelles, intanto, oggi inizia la riunione straordinaria del Consiglio Ue con l’ennes… - petergomezblog : Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue su guerra e economia: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi… - AParentiEU : Oggi e domani il Consiglio europeo discuterà di Ucraina, difesa, energia e sicurezza alimentare: L’appello della… - fanpage : 'Molti danni sono stati fatti, molti ucraini sono stati uccisi e molti bambini sono morti'. Tuona così il president… -

È intervenuto al summit straordinario del, come da attese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo il grazie di Kiev all'Europa per il sostegno avuto sin qui, anche per l'invio di armi. Ma non nascondendo la ...19.54 Zelensky:"Ue unita approvi le sanzioni" Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello in videocollegamento al. L'Europa deve "restare unita e non dividersi" affinché vengano approvate al più presto le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky nel sollecitare il sesto pacchetto di sanzioni ha ...'Ho ricevuto il testo solo ora e non c'e' nessun accordo. Ci troviamo in una situazione davvero difficile per colpa del comportamento ...Anche per questo i leader di Francia, Germania e Italia si sono parlati oggi in bilaterale prima dell’inizio del Consiglio Europeo. Al minimo, da questo Consiglio Ue, Zelensky si aspetta l’ok al sesto ...