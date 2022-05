Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Una ricerca svela 551 account twitter principali e 8 mila connessi: sono intersecati con l’account dell’ambasciata russa a Roma, sovranisti e comunisti. Diffondono disinformation e falsi, che a volte poi penetrano nelle tv mainstream. Bersaglio principale: il premier europeista Leggi su lastampa (Di lunedì 30 maggio 2022) Una ricerca svela 551twitter principali e 8 mila connessi: sono intersecati con l’dell’ambasciata russa a Roma, sovranisti e comunisti. Diffondono disinformation e falsi, che a volte poi penetrano nelle tv mainstream. Bersaglio principale: il premier europeista

mattinodipadova : Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia - il_piccolo : Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia - CorriereAlpi : Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia - nuova_venezia : Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia - messveneto : Campagna d’odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la “Z” in Italia: Una ricerc… -