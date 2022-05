Bufera in Francia per la finale di Champions, Le Pen: “Impreparati a eventi”. Infuriano le polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico (Di lunedì 30 maggio 2022) Le polemiche per la gestione dell’ordine pubblico attorno allo Stade de France di Saint-Denis per la finale di Champions League diventa campo di battaglia politico a due anni dalle Olimpiadi di Parigi. Caos, 105 persone fermate, centinaia di feriti e una finale che è stata ritardata di 36 minuti. “Tutto il mondo ci guarda – ha commentato Marine Le Pen intervistata dalla tv LCI – e tutte le capitali che hanno visto si sono rese conto che la Francia non è più in grado di organizzare grandi manifestazioni senza che degenerino”. Il leader della gauche radicale de La France Insoumise, Jean-Luc Me’lenchon, ha detto a BFM TV: “L’immagine è deplorevole, ed è preoccupante perché si vede chiaramente che non siamo preparati per eventi come i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Leper laattorno allo Stade de France di Saint-Denis per ladiLeague diventa campo di battaglia politico a due anni dalle Olimpiadi di Parigi. Caos, 105 persone fermate, centinaia di feriti e unache è stata ritardata di 36 minuti. “Tutto il mondo ci guarda – ha commentato Marine Le Pen intervistata dalla tv LCI – e tutte le capitali che hanno visto si sono rese conto che lanon è più in grado di organizzare grandi manifestazioni senza che degenerino”. Il leader della gauche radicale de La France Insoumise, Jean-Luc Me’lenchon, ha detto a BFM TV: “L’immagine è deplorevole, ed è preoccupante perché si vede chiaramente che non siamo preparati percome i ...

Advertising

ilfattovideo : Bufera in Francia per la finale di Champions, Le Pen: “Impreparati a eventi”. Infuriano le polemiche sulla gestione… - Miriam13318088 : Buitoni nella bufera in Francia: due bambini morti dopo aver mangiato pizze contaminate - L'INDIPENDENTE - FedericoDiSte20 : Buitoni nella bufera in Francia: due bambini morti dopo aver mangiato pizze contaminate - infoiteconomia : Buitoni nella bufera in Francia: due bambini morti dopo aver mangiato pizze contaminate - OlivierSolaro : BUITONI NELLA BUFERA IN FRANCIA: DUE BAMBINI MORTI DOPO AVER MANGIATO PIZZE CONTAMINATE -