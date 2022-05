Bagni: ''Napoli, Koulibaly non vorrebbe andar via, però ci sono degli accordi da trovare'' (Di lunedì 30 maggio 2022) Bagni: ''La società ha scaricato, alcune volte, le colpe sui giocatori per far in modo che poi andassero via. Con Koulibaly non sarà così semplice'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Salvatore Bagni. Queste le sue parole: “In certi momenti bisognerebbe ragionare, capisco che sia difficile, noi abbiamo fatto una battaglia che poi abbiamo perso ma non lo meritavamo. Quei contratti dei calciatori del Napoli che scadono nel 2023 se non trovi l’accordo diventano preoccupanti. -afferma Bagni - Bisognava parlare prima di arrivare a questa situazione, forse ora non sarà facile risolverla. Koulibaly non vorrebbe andar via, però poi ci sono degli ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022): ''La società ha scaricato, alcune volte, le colpe sui giocatori per far in modo che poi andassero via. Connon sarà così semplice'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Salvatore. Queste le sue parole: “In certi momenti bisognerebbe ragionare, capisco che sia difficile, noi abbiamo fatto una battaglia che poi abbiamo perso ma non lo meritavamo. Quei contratti dei calciatori delche scadono nel 2023 se non trovi l’accordo diventano preoccupanti. -afferma- Bisognava parlare prima di arrivare a questa situazione, forse ora non sarà facile risolverla.nonvia,poi ci...

