Advertising

petergomezblog : L’Ue valuta l’introduzione del tetto ai prezzi dell’energia, ma sulle sanzioni è ancora stallo: manca l’accordo sul… - lidia25aprile : RT @SOSMedItalia: Alcuni dei 296 sopravvissuti su #OceanViking hanno trascorso la 10ma notte sul ponte. Bambini, donne e uomini non hanno a… - CarieriF : RT @N36volpe1973: L’Ue valuta l’introduzione del tetto ai prezzi dell’energia, ma sulle sanzioni è ancora stallo. Berlino: “L’unità europea… - ParliamoDiNews : L`Ue valuta l`introduzione del tetto ai prezzi dell`energia, ma sulle sanzioni è ancora stallo. Berlino: `L`unità e… - N36volpe1973 : L’Ue valuta l’introduzione del tetto ai prezzi dell’energia, ma sulle sanzioni è ancora stallo. Berlino: “L’unità e… -

... e qui sono state riscontrate condizioni igienico - sanitariepeggiori di quanto si temeva. '...anche gli stessi volontari dell'Oipa a prenderne alcuni in affido provvisorio (tecnicamente ''...L'intesa sull'embargo per il petrolio russonon c'è, nemmeno nella versione "light" che prevede un'esenzione temporanea per il greggio acquistato via oleodotto (circa un terzo del totale). L'...Ancora stallo a Bruxelles sull’embargo al petrolio, il summit Ue rischia il flop. Veti incrociati, il nodo dell’esenzione per il greggio via oleodotto. Si tratta per inserire la parola «pace» nel docu ...Europa spaccata sulle sanzioni: l’ipotesi di bloccare solo gli import via mare, dopo l'esclusione dell’oleodotto che porta l’oro nero in Ungheria ma anche in ...