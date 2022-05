Alessandro Preziosi si considera un miracolato per il suo lavoro (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attore partenopeo Alessandro Preziosi, in un’intervista a Il Messaggero, si mostra realista e pragmatico per quanto riguarda il suo mestiere ed i benefit che ne possono scaturire : “Per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone“. Alessandro Preziosi : “Orgoglioso di definirmi privilegiato” A seguito dell’uscita di Bla Bla Baby (2022) regia di Fausto Brizzi, che l’ha visto come assoluto protagonista, l’interprete si è lasciato andare relativamente ad i privilegi connessi alla sua professione. Non è il solo del resto ad esprimersi in questo modo sul fare l’attore in importanti circuiti distributivi nostrani. Una testimonianza ancor più diretta infatti la dava già Marcello Mastroianni quando nel lontano 1988 teneva una lezione al Csc (Centro sperimentale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attore partenopeo, in un’intervista a Il Messaggero, si mostra realista e pragmatico per quanto riguarda il suo mestiere ed i benefit che ne possono scaturire : “Per mezza giornata diti danno lo stipendio mensile di tre persone“.: “Orgoglioso di definirmi privilegiato” A seguito dell’uscita di Bla Bla Baby (2022) regia di Fausto Brizzi, che l’ha visto come assoluto protagonista, l’interprete si è lasciato andare relativamente ad i privilegi connessi alla sua professione. Non è il solo del resto ad esprimersi in questo modo sul fare l’attore in importanti circuiti distributivi nostrani. Una testimonianza ancor più diretta infatti la dava già Marcello Mastroianni quando nel lontano 1988 teneva una lezione al Csc (Centro sperimentale di ...

Advertising

fanpage : 'A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno… - zirrizirri : RT @FQMagazineit: Alessandro Preziosi: “‘In mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio di tre persone’: questo dico a chi si lamenta ne… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: 'A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendi… - Spooky_The_Tuff : RT @fanpage: 'A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendi… - RadioAttivo2 : RT @fanpage: 'A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendi… -